Спецслужба Грузии: оппозиция намерена сорвать выборы президента

Служба Госбезопасности (СГБ) Грузии сообщила, что организаторы протестных акций намерены сорвать выборы президента страны, запланированные на 14 декабря. По утверждению спецслужбы, ради этого оппозиция планирует до конца недели «максимально накалить ситуацию, за чем последует гибель двух-трех человек».

«Указанным жертвоприношением они попытаются повысить протестный заряд, поощрить радикальные настроения, что, по их замыслу, должно перерасти в неуправляемые процессы, и в этом должны обвинить власть»,— говорится в заявлении СГБ Грузии, которое приводит 1TV.

Новая волна протестов в Грузии началась из-за решения правящей «Грузинской мечты» приостановить начало переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Акции сопровождались столкновениями протестующих и силовиков с использованием пиротехники, слезоточивого газа и водометов. В отношении несколько лидеров и активистов оппозиционных партий возбудили уголовные дел, а в их офисах провели обыски. Власти Грузии заявляли о «нейтрализации» оппозиции.

Президентские выборы 14 декабря впервые в истории страны пройдут путем голосования коллегии выборщиков, состоящей из 300 членов — представителей парламента, законодательных органов автономий и местных органов власти. «Грузинская мечта», обладающая подавляющим большинством голосов в коллегии, выдвинула в кандидаты депутата Михаила Кавелашвили, выступавшего против политики США и ЕС. Оппозиция намерена бойкотировать выборы, поскольку считает нынешний парламент нелегитимным.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «В Грузии произошел перелом в непонятную сторону».