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Коммерсантъ FM
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Спецслужба Грузии: оппозиция намерена сорвать выборы президента

Служба Госбезопасности (СГБ) Грузии сообщила, что организаторы протестных акций намерены сорвать выборы президента страны, запланированные на 14 декабря. По утверждению спецслужбы, ради этого оппозиция планирует до конца недели «максимально накалить ситуацию, за чем последует гибель двух-трех человек».

«Указанным жертвоприношением они попытаются повысить протестный заряд, поощрить радикальные настроения, что, по их замыслу, должно перерасти в неуправляемые процессы, и в этом должны обвинить власть»,— говорится в заявлении СГБ Грузии, которое приводит 1TV.

Новая волна протестов в Грузии началась из-за решения правящей «Грузинской мечты» приостановить начало переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Акции сопровождались столкновениями протестующих и силовиков с использованием пиротехники, слезоточивого газа и водометов. В отношении несколько лидеров и активистов оппозиционных партий возбудили уголовные дел, а в их офисах провели обыски. Власти Грузии заявляли о «нейтрализации» оппозиции.

Президентские выборы 14 декабря впервые в истории страны пройдут путем голосования коллегии выборщиков, состоящей из 300 членов — представителей парламента, законодательных органов автономий и местных органов власти. «Грузинская мечта», обладающая подавляющим большинством голосов в коллегии, выдвинула в кандидаты депутата Михаила Кавелашвили, выступавшего против политики США и ЕС. Оппозиция намерена бойкотировать выборы, поскольку считает нынешний парламент нелегитимным.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «В Грузии произошел перелом в непонятную сторону».

Фотогалерея

Протесты в Тбилиси

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Основным местом событий стала площадь у здания парламента Грузии

Основным местом событий стала площадь у здания парламента Грузии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие использовали пиротехнику против сотрудников полиции

Протестующие использовали пиротехнику против сотрудников полиции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Для разгона протестующих полиция использовала водометы

Для разгона протестующих полиция использовала водометы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участник акций протеста с игрушечным автоматом

Участник акций протеста с игрушечным автоматом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейские у здания парламента

Полицейские у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующему промывают глаза после применения полицией слезоточивого газа

Протестующему промывают глаза после применения полицией слезоточивого газа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники митинга

Участники митинга

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Сторонники оппозиции у здания парламента Грузии

Сторонники оппозиции у здания парламента Грузии

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Митингующие запускают фейерверки у здания парламента

Митингующие запускают фейерверки у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие во время разгона

Протестующие во время разгона

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники митинга

Участники митинга

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейские используют водометы

Полицейские используют водометы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники протестов с флагом Грузии

Участники протестов с флагом Грузии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие с флагом Евросоюза

Протестующие с флагом Евросоюза

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Задержание участницы акции

Задержание участницы акции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие с флагами Грузии и Евросоюза у здания парламента

Протестующие с флагами Грузии и Евросоюза у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейские у здания парламента

Полицейские у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники протестов

Участники протестов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие жгут флаг с логотипом партии «Грузинская мечта»

Протестующие жгут флаг с логотипом партии «Грузинская мечта»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Участники митинга с флагами Грузии и Евросоюза у здания парламента

Участники митинга с флагами Грузии и Евросоюза у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Девушка предлагает печенье сотрудникам полиции

Девушка предлагает печенье сотрудникам полиции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие у здания парламента

Протестующие у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники протестов с флагом США

Участники протестов с флагом США

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Акция протеста продолжалась до позднего вечера

Акция протеста продолжалась до позднего вечера

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники акции протеста жгли костры для обогрева

Участники акции протеста жгли костры для обогрева

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Некоторые протестующие пришли на митинг с детьми

Некоторые протестующие пришли на митинг с детьми

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница акции протеста делает селфи с полицейскими

Участница акции протеста делает селфи с полицейскими

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие с флагом Германии

Протестующие с флагом Германии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Карикатуры на членов партии «Грузинская мечта»

Карикатуры на членов партии «Грузинская мечта»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Основным местом событий стала площадь у здания парламента Грузии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие использовали пиротехнику против сотрудников полиции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Для разгона протестующих полиция использовала водометы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участник акций протеста с игрушечным автоматом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейские у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующему промывают глаза после применения полицией слезоточивого газа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники митинга

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сторонники оппозиции у здания парламента Грузии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Митингующие запускают фейерверки у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие во время разгона

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники митинга

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейские используют водометы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники протестов с флагом Грузии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие с флагом Евросоюза

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Задержание участницы акции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие с флагами Грузии и Евросоюза у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Полицейские у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники протестов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие жгут флаг с логотипом партии «Грузинская мечта»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Участники митинга с флагами Грузии и Евросоюза у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Девушка предлагает печенье сотрудникам полиции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие у здания парламента

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники протестов с флагом США

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Акция протеста продолжалась до позднего вечера

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники акции протеста жгли костры для обогрева

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Некоторые протестующие пришли на митинг с детьми

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участница акции протеста делает селфи с полицейскими

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Протестующие с флагом Германии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Карикатуры на членов партии «Грузинская мечта»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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