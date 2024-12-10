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обновлено 15:58

Группа «Черкизово» выкупила птицеводческий комплекс в Тюменской области

ООО «АПК „Михайловский“» (входит в Группу «Черкизово») приобрело 100% долей в ООО «Руском», которое объединяет птицеводческие активы группы «Руском» в Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе группы «Черкизово», сделка позволит усилить позиции на рынке брендированных продуктов из курицы, увеличив годовой объем производства на 60 тыс. тонн мяса в живом весе.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Группа "Черкизово" стала собственником современного полностью автоматизированного комплекса по выращиванию и переработке бройлеров, который был введен в эксплуатацию в 2021 году. Он включает семь площадок выращивания, репродуктор, мясоперерабатывающее предприятие, комбикормовый завод и элеватор»,— рассказали в пресс-службе «Черкизово». Мощности комплекса позволяют производить в год 60 тыс. тонн мяса. На площадках работает более 1 тыс. человек.

Сумма сделки не раскрывается. Ее финансовым консультантом выступила Kept, юридическое сопровождение осуществлялось командой ALUMNI Partners.

В рамках согласования сделки ФАС выдала предписание группе «Черкизово», которое будет действовать восемь лет, реализовать часть продукции на бирже. «С середины 2025 года обязана поэтапно в течение четырех лет вывести на биржу не менее 10% от общего объема реализуемой ею продукции на внутреннем рынке»,— говорится в сообщении ФАС. Группа компаний по предписанию ФАС одной из первых запустит в продажу птицы на товарно-сырьевых биржах.

Ранее ФАС установила, что крупнейшие производители мяса курицы «Черкизово», «ГАП Ресурс» и «Приосколье» занимают коллективное доминирующее положение на рынке мяса сельскохозяйственной птицы. Ведомство обещало применять меры антимонопольного реагирования, если компании будут устанавливать монопольно высокие цены.

Анастасия Таначева

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