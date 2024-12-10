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В Башкирии сельчане и горожане сравнялись по активности в сети

К концу года жители республики начали использовать в среднем по 20 Гбайт мобильного трафика в месяц. Причем независимо от места проживания: в пересчете на одного человека цифровые сервисы практически одинаково востребованы как в городах региона, так и в сельской местности. О тренде сообщили аналитики МегаФона с опорой на обезличенные данные абонентов.

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Тенденция наблюдается несколько месяцев. А еще в конце 2022 года разница между сельчанами и горожанами составляла около 15%: в малых населенных пунктах мобильная связь нередко заменяет фиксированный доступ в сеть, и цифры здесь традиционно были выше. C расширением инфраструктуры связи и переносом все большего числа услуг в интернет показатели выравниваются.

В целом ежемесячный дата-трафик в деревнях и селах Башкирии за год увеличился на 16%. Лидерами сейчас являются деревни Озерное в Абзелиловском, Калмиябаш в Калтасинском и Саляхово в Зилаирском районах, где на человека в среднем приходится от 61 до 89 Гбайт. В городах общий трафик год к году вырос на 13%. Чаще других выходят в интернет жители Белорецка, Учалов и Сибая: одному абоненту здесь, как правило, необходимо по 25-26 Гбайт.

«Около 40% башкортостанцев живет в сельской местности, и спрос на быстрый интернет здесь постоянно растет. Только в рамках проекта “Устранение цифрового неравенства” мы развернули сеть 4G более чем в 200 селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек. Постоянная системная работа в этом направлении продолжается», — рассказал технический руководитель МегаФона в Башкирии Алексей Ногин.

Так, инженеры оператора запустили новое телеком-оборудование в селах Урман-Бишкадак и Салихово, а также деревне Уразбаево в Ишимбайском районе. Специалисты задействовали одновременно низкий и средний диапазоны частот, чтобы обеспечить широту покрытия и оптимальную емкость сети. После проведенных работ скорость мобильного интернета достигает 60 Мбит/с. Местные жители суммарно уже прокачивают за месяц порядка 14 Тбайт. Такого объема хватит, чтобы почти десять тысяч раз посмотреть фильм «Белые росы» в разрешении для смартфона.

ПАО «МегаФон»

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