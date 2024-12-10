Полиция проверяет сотовый салон в Уфе по подозрению в мошенничестве

В уфимский отдел полиции №3 поступило около 90 жалоб на действие одного из магазинов города, сообщила пресс-служба управления МВД по Уфе. По словам покупателей, они приобрели мобильные телефоны на сайте магазина, но на руки их так и не получили. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ), сообщила пресс-служба МВД по Башкирии. Предварительную сумму ущерба следствие оценило в размере более 20 млн руб.

Как сообщал UTV, больше 200 жителей России, включая уфимцев, пытались купить телефоны в магазине Premium store.

Венера Хисамова