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В Челябинске построят цех импортозамещающего производства стекла

Администрация Челябинска постановила подготовить в течение года проектную документацию по строительству цеха «инновационного импортозамещающего производства стекла и изделий из стекла» в границах улиц Артиллерийской и Механической, автодороги «Меридиан» и местного проезда в Калининском районе. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

Предприятие будет представлять собой одноэтажное промышленное здание площадью до 1,4 тыс. кв. м с металлическим каркасом. Инициатором проекта стало ООО «Трейд-Хим», которое профинансирует разработку проектной документации и проведение инженерных изысканий.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Трейд-Хим» зарегистрировано в 2022 году. Учредителем и руководителем является Евгений Селютин. Выручка за 2023 год составляет 150,4 млн руб., чистая прибыль — 16,3 млн руб. Компания занимается оптовой торговлей химическими продуктами.

Виталина Ярховска

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