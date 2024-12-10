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«Самыми запоминающимися стали работы представителей коренных народов»

Дмитрий Буткевич — о 60-й Венецианской биеннале современного искусства

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об итогах выставки.

Фото: Luca Bruno / AP

Фото: Luca Bruno / AP

Только что, 24 ноября, завершилась 60-я Венецианская биеннале современного искусства. Понятно, что она прошла без нашего участия и даже без особого присутствия россиян среди 700 тыс. посетителей. Мотто биеннале звучало так: «Чужестранцы повсюду». Имелись в виду, и это тоже ожидаемо, маргиналы, аутсайдеры и те, кто чувствует себя чужим даже в своей стране.

«Золотых львов» в Венеции вручили много. «За достижения всей жизни» — бразильянке Анне Марии Майолино и французской турчанке Нил Ялтер. За «Лучший павильон» — Австралии, а особого упоминания удостоилась Республика Косово. Как «Лучшему участнику» «льва» вручили коллективу Mataaho, представляющему коренных жителей, а вернее, жительниц Новой Зеландии. Да и вообще, по мнению экспертов, самыми запоминающимися моментами экспозиции стали работы представителей коренных народов. Коллектив Mahku из американского племени хуни куин создал монументальную роспись на фасаде Центрального павильона, иллюстрируя миф о «мосте-аллигаторе». Ну и Mataaho удивил инсталляцией «Такапау» в Арсенале, символизирующей глубокую связь с традициями маори.

И вот уже объявлен куратор Биеннале 2026 года. Вдруг мы этому времени уже вернемся в международное арт-сообщество? Это Койо Куо (Koyo Kouoh), одна из самых известных кураторов Африки. Она станет вторым экспертом африканского происхождения, когда-либо организовывавшим биеннале. Родилась в Камеруне, потом стала резидентом Швейцарии, в настоящее время является исполнительным директором и главным куратором Музея современного африканского искусства Цайтца (Кейптаун, Южная Африка).

Куратором Венецианской биеннале современного искусства станет Койо Куо

О своем назначении Куо сказала так: «Это честь, которая выпадает раз в жизни, — идти по стопам выдающихся предшественников в роли художественного руководителя и создать выставку, которая будет иметь значение для мира, в котором мы сейчас живем, и, самое главное, для мира, который мы хотим создать. Художники — это визионеры и социологи, которые позволяют нам размышлять и проектировать способами, доступными только для этой области работы».

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