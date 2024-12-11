Власти Индустриального района требуют снести пристрой к жилому дому в Ераничах

Администрация Индустриального района Перми выпустила распоряжение о сносе самовольной постройки в микрорайоне Ераничи. В документе от 9 декабря сообщается, что незаконное двухэтажное кирпичное строение примыкает к многоквартирному дому по ул. Формовщиков, 3. «Срок снова установить до 6 марта 2025 года»,— отмечается в распоряжении.

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Согласно сервису 2ГИС, по данному адресу находится пятиэтажный жилой дом. Информации об административных учреждениях или организациях в доме не указано.