Бастрыкин снова потребовал доклад по делу о нерасселении общежития в Челябинске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вновь потребовал доклад по уголовному делу о длительной нерасселении аварийного общежития. Расследование приняло затяжной характер, до сих пор виновные не привлечены к ответственности, сообщается в telegram-канале Информационного центра СК России.

В федеральное ведомство обратилась челябинка, несогласная с ходом расследования уголовного дела. Общежитие на улице Мира, построенное в 1972 году, было признано непригодным для проживания в 2022 году. Несмотря на ремонт торцевой части, здание продолжает разрушаться. «Собственникам, в числе которых пенсионеры и инвалиды, в предоставлении благоустроенных квартир отказывают и принуждают получить компенсационные выплаты, размер которых не позволяет приобрести равнозначную недвижимость»,— сообщает СК.

Ранее Александр Бастрыкин неоднократно поручал руководству регионального управления СК России предоставить доклад по уголовному делу. Сейчас исполняющему обязанности главы СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.