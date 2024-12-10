В 360 многоквартирных домах Ленинского района Челябинска на сутки отключат воду

В Челябинске с 23:00 11 декабря до 23:00 12 декабря отключат воду в 360 многоквартирных домах Ленинского района. Ограничения вводят из-за работ по врезке участка водовода по улице Новороссийской от дороги «Меридиан» до перекрестка Бобруйской и Ереванской. Об этом сообщили пресс-служба мэрии.

Под отключение попадут многоквартирные дома, социальные объекты, заводы и административные здания по улицам Пятая Электровозная, Ачинская, Батумская, Безрукова, Бугурусланская, по Бугурусланскому переулку, по улицам Василевского, Грозненская, Дербентская, Днепровская, Ереванская, по Канатовскому переулку, по улицам Лизы Чайкиной, Лескова, Люблинская, Магнитогорская, Масленникова, Машиностроителей, Новороссийская, Суркова, Туруханская, Цимлянская и Чистопольская. Также воды не будет в частном секторе в кварталах улиц: Магнитогорская — Цимлянская — Низинная — Пятая Бирская — Первая Макеевская; Бугурусланская — Чистопольская — Днепровская — Новороссийская; Василевского — Цимлянская — Магнитогорская; в домах № 8, 10, 12 по улице Суркова.

Работы по отключению водовода выполняет РЭУ Ленинского района МУП «ПОВВ», за врезку водовода отвечает ООО «Технопоток».

Виталина Ярховска