Российский Красный крест признал лидером корпоративного донорского движения компанию с заводом в Благовещенске

Российский Красный крест наградил Объединенную металлургическую компанию (ОМК) премией за лучшую мотивационную программа для волонтеров. С 2010 года ОМК развивает культуру донорства и ежегодно организует донорские акции, во время которых более 1800 сотрудников регулярно сдают кровь.

Фото: АО «ОМК»

Корпоративное донорство на предприятиях ОМК, в том числе и на заводе в Благовещенске в Башкирии, развивается при поддержке Центра крови Федерального медико-биологического агентства. Это не только важное направление добровольчества, но и забота о здоровье сотрудников компании. Предварительный осмотр доноров и экспресс-тесты, проводимые врачами, позволяют на ранних стадиях выявить потенциальные проблемы в организме.

«Компания дополнительно поощряет сотрудников-доноров через корпоративную программу лояльности «Звездная команда»: начисляет «звезды», которые можно обменять на сертификаты в интернет-магазины или фирменный мерч ОМК»,– прокомментировала руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева.

Материал предоставлен АО «ОМК»