Контрактника из Златоуста приговорили к шести годам колонии за дезертирство

Магнитогорский гарнизонный суд приговорил военнослужащего по контракту к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Он трижды самовольно покидал часть, сообщили в пресс-службе суда.

События произошли с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года. Во время дезертирства рядовой проводил время с супругой в Златоусте. Суд признал его виновным по статье 337 УК РФ (самовольное оставление части) и назначил наказание за три преступления. Приговор не вступил в законную силу.