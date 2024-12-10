Семь новых автобусов выйдут на маршруты в Кургане

В Кургане продолжается обновление автобусного парка. Семь транспортных средств большого класса поступили в ООО «Транспортная компания», работающее на муниципальной маршрутной сети, сообщает пресс-служба мэрии.

Новые КАВЗы планируется запустить по маршрутам № 90, 91 и 99, которые охватывают около 70% города. Эти маршруты проходят через микрорайон Черемухово, центральную часть, Восточный и Рябково.

Исполнительный директор ООО «Транспортная компания» Елена Пухова отметила, что за последнее время автопарк был обновлен на 40-45%. Компания планирует продолжать работу по замене старых автобусов на более высококлассные модели. С начала 2023 года перевозчики Кургана при поддержке региона приобрели 140 новых автобусов.