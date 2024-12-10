Разведчики-нелегалы Дульцевы рассказали о тайной поездке в Россию на ЧМ-2018

Разведчики-нелегалы Артем и Анна Дульцевы, которые вернулись в Россию во время обмена заключенными в августе, приезжали в страну в 2018 году под видом аргентинских болельщиков. Они посетили несколько футбольных матчей во время чемпионата мира.

«Летом 2018 года, когда в России проводился чемпионат мира по футболу. Мы воспользовались этой ситуацией и приехали как иностранцы. Посетили пару матчей, в том числе в родном для Ани Нижнем Новгороде … Очень непривычно, надо сказать: мы вроде бы дома, но чужие»,— сказал Артем Дульцев журналу «Разведчик» (.pdf).

Анна Дульцева добавила, что во время поездки в Россию им удалось встретиться с родителями. «Это было на даче моих родителей, куда приехали обе семьи»,— сказала она. По ее словам, за 10 лет работы разведчиками им с мужем удалось отправить родственникам не более трех-четырех писем.

Госпожа Дульцева также рассказала, что после ареста в Словении ей предлагали сотрудничать с местными спецслужбами. При этом, по ее словам, они «не понимали, что с нами делать». В тюрьме, как добавила разведчица, к ней приставили дополнительного охранника для предотвращения конфликтов с другими заключенными. Она уточнила, что это произошло после того, как информация о ее работе на российскую разведку стала известна СМИ.

Артем и Анна Дульцевы во время работы на разведку жили под именами Людвиг Гиш и Мария Майер. Они въехали в Словению в 2017 году как супружеская пара из Аргентины. Дульцевы были задержаны в 2022 году. 1 августа 2024 года супруги вернулись в Россию в рамках обмена заключенными со странами Запада.

Подробнее — в материале «Ъ» «Специальная обменная операция».