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Суд Нижнего Тагила изъял у экс-полицейского квартиру, авто и 9,5 млн рублей

По иску прокуратуры Свердловской области суд в Нижнем Тагиле взыскал с бывшего полицейского более 9,5 млн руб., законность приобретения которых доказана не была. Кроме того, у экс-полицейского были изъяты квартира и автомобиль в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении экс-полицейского расследуется уголовное дело о получении взятки

В отношении экс-полицейского расследуется уголовное дело о получении взятки

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В отношении экс-полицейского расследуется уголовное дело о получении взятки

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что экс-начальник отделения по выявлению преступлений на потребительском рынке, в сферах интеллектуальной собственности, оборота подакцизных товаров и АПК отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Нижнетагильское» за время работы, с 2020 по 2023 года, приобрел автомобиль Lexus RX 300, квартиру в Нижнем Тагиле, а также квартиру заграницей. Право собственности экс-полицейский оформил на свою знакомую.

Прокуратура выявила, что стоимость приобретенного имущества не соответствует задекларированному общему доходу семьи экс-сотрудника полиции за три указанных года. Ведомство направило в суд иск о взыскании в доход государства незаконно приобретенного имущества.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора и обратил автомобиль и квартиру в Нижнем Тагиле в доход государства. Также с экс-полицейского была взыскана сумма, эквивалентная стоимости квартиры за рубежом — свыше 9,5 млн руб.

В отношении бывшего сотрудника полиции расследуется уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), пп. «а», «б», ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки), п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).

Анастасия Таначева

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