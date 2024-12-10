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Ростовчанина обвиняют в перевозке 24 тысяч пачек немаркированных сигарет

Уголовное дело о приобретении и перевозке немаркированной табачной продукции в особо крупном размере возбудили в отношении 35-летнего ростовчанина. Из его автомобиля сотрудники ДПС изъяли 24 тыс. пачек безакцизных сигарет — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Volvo FM фигуранта остановили в Чертковском районе на 801 км. трассы М4-«Дон» для проверки документов. Правоохранители выяснили, что подозреваемый приобрел контрафакт на сумму в 4,5 млн руб. в другом регионе и перевез его в Ростовскую область для продажи. Теперь ему грозит до до шести лет заключения.

Дмитрий Ковалевский

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