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В Челнах прокуратура намерена защитить пенсионерку, отдавшую неизвестным 4,1 млн

Прокуратура Набережных Челнов намерена признать недействительной сделку по продаже квартиры 76-летней пенсионерки, ставшей жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

В Челнах прокуратура намерена защитить пенсионерку, отдавшую неизвестным 4,1 млн

В Челнах прокуратура намерена защитить пенсионерку, отдавшую неизвестным 4,1 млн

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Челнах прокуратура намерена защитить пенсионерку, отдавшую неизвестным 4,1 млн

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным ведомства, с мая по август 2024 года неизвестные убедили женщину, что ее квартиру хотят отобрать преступники. Поверив мошенникам, пенсионерка продала жилье, добавила собственные сбережения и перевела на счета преступников 4,1 млн руб.

После изучения материалов уголовного дела прокурор города обратился в суд с требованием признать сделку купли-продажи квартиры недействительной. Также ведомство ходатайствует о принятии обеспечительных мер для сохранения за потерпевшей права на жилье.

В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Анар Зейналов

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