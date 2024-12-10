Прокуратура Набережных Челнов намерена признать недействительной сделку по продаже квартиры 76-летней пенсионерки, ставшей жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челнах прокуратура намерена защитить пенсионерку, отдавшую неизвестным 4,1 млн

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Челнах прокуратура намерена защитить пенсионерку, отдавшую неизвестным 4,1 млн

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным ведомства, с мая по август 2024 года неизвестные убедили женщину, что ее квартиру хотят отобрать преступники. Поверив мошенникам, пенсионерка продала жилье, добавила собственные сбережения и перевела на счета преступников 4,1 млн руб.

После изучения материалов уголовного дела прокурор города обратился в суд с требованием признать сделку купли-продажи квартиры недействительной. Также ведомство ходатайствует о принятии обеспечительных мер для сохранения за потерпевшей права на жилье.

В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Анар Зейналов