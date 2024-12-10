Виновному в смерти пассажира водителю ужесточили наказание в Челябинске

Прокуратура в апелляции добилась ужесточения приговора жителю Челябинска, по вине которого в ДТП погиб пассажир. Суд вместо условного лишения свободы назначил наказание с отбыванием срока в колонии-поселении, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Авария произошла в августе 2023 года. Осужденный ехал с превышением скорости на автомобиле Skoda Octavia по улице Молодежной в Металлургическом районе Челябинска. Он выехал на нерегулируемый перекресток с улицей Винницкой, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Vista. В результате водителю и двум пассажирам автомобиля Toyota были причинены телесные повреждения, от которых 19-летний пассажир скончался в больнице.

Металлургический районный суд Челябинска в августе 2024 года признал водителя Skoda Octavia виновным в совершении преступления по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года и лишением права управления транспортными средствами на два года. Прокурор посчитал это наказание слишком мягким и обжаловал приговор.