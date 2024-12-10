В Казани в ночь на 10 декабря в пятиэтажном доме по улице Гудованцева произошел пожар, в результате которого погиб хозяин квартиры, а пожарные спасли шестилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани пожарные спасли шестилетнего ребенка из горящего дома

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани пожарные спасли шестилетнего ребенка из горящего дома

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, возгорание произошло в квартире на последнем этаже жилого дома коридорного типа. До прибытия спасателей 15 жильцов самостоятельно покинули здание. В задымленном помещении пожарные обнаружили и спасли шестилетнего мальчика из соседней квартиры, использовав дыхательную маску. Также из горящей квартиры был эвакуирован 46-летний хозяин, которого передали медикам скорой помощи. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось.

В тушении пожара участвовали 21 спасатель и 7 единиц техники. Огонь повредил кровать и личные вещи на площади 10 кв. м. По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Анар Зейналов