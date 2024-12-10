Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани пожарные спасли шестилетнего ребенка из горящего дома

В Казани в ночь на 10 декабря в пятиэтажном доме по улице Гудованцева произошел пожар, в результате которого погиб хозяин квартиры, а пожарные спасли шестилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

В Казани пожарные спасли шестилетнего ребенка из горящего дома

В Казани пожарные спасли шестилетнего ребенка из горящего дома

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Казани пожарные спасли шестилетнего ребенка из горящего дома

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, возгорание произошло в квартире на последнем этаже жилого дома коридорного типа. До прибытия спасателей 15 жильцов самостоятельно покинули здание. В задымленном помещении пожарные обнаружили и спасли шестилетнего мальчика из соседней квартиры, использовав дыхательную маску. Также из горящей квартиры был эвакуирован 46-летний хозяин, которого передали медикам скорой помощи. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось.

В тушении пожара участвовали 21 спасатель и 7 единиц техники. Огонь повредил кровать и личные вещи на площади 10 кв. м. По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...