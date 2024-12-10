Сегодня в Уфе открыли движение на новом участке дороги на улице Пугачева, сообщает пресс-служба администрации города. На дороге можно будет двигаться по одной полосе в каждом направлении от Бельской улицы до улицы Геофизиков.

На перекрестке улиц Пугачева и Бельской установлен светофор. Это решение «позволит уменьшить автомобильный траффик внутри Кузнецовского затона и направить весь транзитный транспорт на улицу Геофизиков», отмечается в сообщении.

Как сообщал «Ъ-Уфа», во время «Прямой линии» глава Башкирии Радий Хабиров в ответ на интересующие многих уфимцев вопросы завершения ремонта улиц Пугачева и Рабкоров, попросил их подождать. По его словам, реконструкция улицы Рабкоров на участке между Высотной и Кувыкина, начатая в 2021 году, а также ремонт улицы Пугачева должны завершиться в 2025 году.

Майя Иванова