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В Уфе 11 и 12 декабря закроют Шакшинский мост

В Уфе из-за укладки слоев переходных зон деформационных швов поочередно перекроют две полосы движения Шакшинского моста, сообщили в пресс-службе мэрии. С 23:00 11 декабря до 4:00 12 декабря закроют движение в сторону Уфы, а с 23:00 12 декабря до 4:00 13 декабря — в сторону Шакши.

Длина Шакшинского моста составляет 440 м. Его построили в 1984 году и ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчиком выступает АО «Башкиравтодор». Стоимость работ, которые должны быть завершены в конце февраля 2025 года, составляет 2,1 млрд руб.

Венера Хисамова

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