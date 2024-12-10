Банк Уралсиб открыл новый Центр малого и среднего бизнеса в Ростове-на-Дону

4 декабря в Ростове-на-Дону состоялось торжественное открытие Центра малого и среднего бизнеса Банка Уралсиб по адресу: Соборный переулок, 69/253.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото: предоставлено ПАО «БАНК УРАЛСИБ»



Это формат привлечения и обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса, который банк Уралсиб в настоящее время активно развивает. Основной задачей нового центра является увеличение доли банка в сегменте малого и среднего бизнеса в г. Ростове-на-Дону и Ростовской области, рост кредитно-гарантийного и депозитного портфелей, а также развитие долгосрочных отношений с предприятиями и предпринимателями региона.

«Отрадно, что сегодня формат специализированных центров для малого бизнеса востребован и поступательно развивается. В Ростове-на-Дону это уже второй Центр, первый - был открыт 2 года назад и показывает стабильные результаты. У Банка Уралсиб есть все необходимое для поддержки и развития донских предприятий и предпринимателей: качественные банковские продукты, удобные сервисы и квалифицированные кадры. При этом мы стремимся к тому, чтобы обслуживание было эффективным, комфортным и обеспечивало полноценное взаимодействие с банком как в онлайн, так и в офлайн-формате», - отметила Наталья Крицкая, руководитель открывшегося Центра малого и среднего бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото: предоставлено ПАО «БАНК УРАЛСИБ»



Подобные центры функционируют уже в более чем в 20 крупных городах присутствия банка: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске, Краснодаре, Воронеже и других.

Представителям бизнеса доступны полная линейка кредитно-гарантийных и депозитных продуктов, предлагаются специальные условия расчетно-кассовому обслуживанию, зарплатные проекты , эквайринг.

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Фото: предоставлено ПАО «БАНК УРАЛСИБ»



Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого и среднего бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого и среднего бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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Фото: предоставлено ПАО «БАНК УРАЛСИБ»



Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 октября 2024 года насчитывает 211 точек продаж, 1384 банкомата и 243 платежных терминала.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»