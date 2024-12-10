В Ярославле студентов-юристов привлекут к борьбе с гололедом и снегом

Мэр Ярославля Артем Молчанов поручил проработать вопрос предоставления бесплатных консультаций студентов-юристов для местных жителей, пострадавших от падений на льду около объектов торговли и услуг. Об этом он сказал в ходе открытого совещания в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Таким образом мэр хочет побудить бизнес вовремя чистить прилегающие территории, которые находятся в зоне ответственности предпринимателей, а не города.

«Время предупреждения закончилось. Есть правила благоустройства Ярославля: 5 метров от здания или от забора — это прилегающая территория. Не справляетесь — будет штраф. Не справляетесь — будет получена травма, будут последствия»,— сказал Артем Молчанов.

Артем Молчанов полагает, что жителям могут помочь студенты юридического факультета Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова.

«Отличная практика и для студентов-юристов. Если бы чаще обращались в суды на тех, кто виноват — на управляющие компании, магазины, которые у нас забывают посыпать противогололедными материалами площадки, то последствий было бы больше. Давайте эту работу организуем. Все, что необходимо для такой бесплатной консультации, мы сделаем. Отвечать будут за нарушения не только штрафами, но и последствиями в виде судебных решений о взыскании компенсации причиненного вреда и морального вреда»,— заключил мэр.

Будут ли студенты консультировать жителей, упавших в зоне ответственности городских властей, мэр не уточнил.

Алла Чижова