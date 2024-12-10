Прокуратура внесла представление за отключение 37 домов от отопления в Златоусте

Прокуратура Златоуста внесла представление директору ООО «Златсеть» после отключения 37 домов от тепла 3 декабря. В ходе проверки установлено, что компания нарушила сроки устранения аварии на теплосетях. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Правоохранители организовали проверку после публикаций в СМИ, в которых сообщалось о прорыве трубопровода 3 декабря в Златоусте. Авария произошла возле трамвайной остановки «Бассейн Таганай». В результате прорыва от тепла отключили 37 многоквартирных домов и пять образовательных учреждений.

«Установлено, что работы по ликвидации порыва теплосетей окончены в срок, превышающий шесть часов ограничений в предоставлении теплоносителя потребителям»,— отметили в прокуратуре региона.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», авария на теплосетях произошла в Златоусте в пять часов утра 3 декабря. Всего без тепла остались 4,7 тыс. человек, проживающих в 37 домах. Повреждение специалисты устранили в три часа ночи 4 декабря. Тепло полностью вернулось в квартиры в шесть утра. Специалисты ООО «Златсеть» заменили 27 м труб.