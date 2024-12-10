Начальник отдела УФСИН по Башкирии обвиняется в превышении полномочий

В отношении 43-летней начальника финансово-экономического отдела УФСИН России по Башкирии, полковника внутренней службы возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) из корыстных побуждений, сообщили в управлении ФСБ по Башкирии.

Преступная деятельность выявлена сотрудниками УФСБ по республике совместно с ГУСБ ФСИН России. Установлено, что фигурантка в ноябре этого года потребовала от четырех подчиненных передать ей часть итоговых ежегодных премий в размере 50 тыс. руб. с каждого.

Устанавливаются другие возможные эпизоды противоправной деятельности.

Майя Иванова