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В Казани на 12 часов задерживается вылет самолета в Стамбул

В международном аэропорту Казани на 12 часов задерживается вылет авиарейса 428 в Стамбул. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

В Казани на 12 часов задерживается вылет самолета в Стамбул

В Казани на 12 часов задерживается вылет самолета в Стамбул

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Казани на 12 часов задерживается вылет самолета в Стамбул

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Рейс авиакомпании «Турецкие авиалинии» перенесли из-за позднего прибытия воздушного судна с 01:35 до 13:35. На авиарейс в Стамбул зарегистрированы 75 пассажиров. На время ожидания им будут предложены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Сегодня около 02:00 самолет рейса 427 по маршруту Стамбул — Казань совершил посадку на запасном аэродроме Самара из-за неблагоприятных погодных условий. В аэропорт выехал Куйбышевский транспортный прокурор. Для пассажиров самолета организовали мобильную приемную.

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров авиарейсов в аэропортах Самары и Казани. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Диана Соловьёва

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