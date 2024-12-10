Суд оставил под стражей обвиняемого в убийствах экс-милиционера Антона Боровика

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 21 декабря 2025 года меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему милиционеру Антону Боровику, обвиняемого в убийствах по предварительному сговору по п.п. «а», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ, сообщили в Свердловском областном суде.

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Постановление обжаловал адвокат обвиняемого, просивший для своего подзащитного меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, но суд оставил решение без изменений.

Как ранее сообщал «Ъ», Антон Боровик и Олег Анучин совместно с бывшими милиционерами Константином Котиком, Владимиром Семенюком и Владиславом Соболем, который ранее возглавлял отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Екатеринбурга, совершили около 15 убийств в начале 2000 годов. Мотивом преступлений, по версии следствия, был конфликт из-за раздела сфер влияния на наркорынке. В сентябре суд после рассмотрения апелляций оставил в СИЗО Боровика и Анучина.

Ирина Пичурина