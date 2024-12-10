Документацию для нового участка третьей линии метро разработают за 870 млн рублей

«Метрострой Северной столицы» (МССС) ведет поиски подрядчика, который разработает документацию для строительства северного участка зеленой ветки петербургской подземки. Это отрезок от станции «Беговая» до «Каменки».

Соответствующий документ появился на сайте госзакупок. В нем же отмечается, что победитель конкурса должен выполнить работы до конца 2026 года. Начальная сумма контракта составляет 869,9 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в начале ноября МССС объявил конкурс на строительство демонтажного котлована «Каменки», где после пробивки тоннеля разберут проходческий щит. Стоимость объекта оценили в 1 млрд рублей.

Тогда же на месте будущей станции начали вести наземные работы. Отметим, что будущая станция метро «Каменка» будет расположена на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов. Предположительно, ее откроют в 2029 году.

Андрей Маркелов