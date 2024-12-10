Челябинский онкоцентр заподозрил конкурентов в недобросовестности

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело по признакам недобросовестной конкуренции в отношении ООО «Онкоцентр ММЦ». Заявление на частную клинику в антимонопольный орган направило государственное учреждение здравоохранения «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» («ЧОКЦО и ЯМ»), сообщает пресс-служба УФАС.

Областное медучреждение отмечает, что фактические адреса организаций практически совпадают. При этом жители региона чаще называют ЧОКЦО и ЯМ просто «онкоцентр». Заявитель уже заработал авторитет на рынке, поэтому использование фирменного наименования может привести к получению конкурентом экономической выгоды. Как утверждает ЧОКЦО и ЯМ, название «Онкоцентр ММЦ» и помогает получать преимущества в предпринимательской деятельности.

Заседание комиссии по рассмотрению антимонопольного дела назначено на 19 декабря.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее «Онкоцентр ММЦ» уличили в размещении недостоверных данных о сотрудниках. Не все работники, указанные на сайте медучреждения, на самом деле имели трудовые договоры с ним. Антимонопольный орган выдал предупреждение о прекращении дезинформации.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Онкоцентр ММЦ» было зарегистрировано в Челябинске в январе 2024 года. Владелец и руководитель компании — Олег Маханьков. С 2002 по 2020 годы он был главным врачом Челябинской областной больницы №3.

Виталина Ярховска