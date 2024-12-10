Москалькова призвала помочь желающим вернуться в Россию

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что необходимо сделать все возможное для возвращения в Россию людей, которые разделяют систему ценностей и историю страны. Она также отметила, что нередко россияне, проживающие за рубежом, сталкиваются с проблемами в области здравоохранения или нарушением имущественных прав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В интервью «РИА Новости» госпожа Москалькова напомнила, что в России есть госпрограмма добровольного переселения соотечественников. Также в стране существуют механизмы возврата тех, кто до отъезда продал все свое имущество в РФ. «Мы должны, мне кажется, сделать все возможное для возвращения тех, кто себя считает соотечественником по культуре, своим историческим корням, взглядам, системе ценностей. Это очень важно»,— подчеркнула она.

Накануне, 9 декабря, в разговоре с «Известиями» Татьяна Москалькова отметила рост обращений для содействия в возвращении в Россию соотечественников, столкнувшихся за рубежом с проблемами с законом. «Россияне за рубежом должны быть уверены, что Родина рядом с ними и поддержит их»,— указала омбудсмен.

Программа по переселению соотечественников в Россию была утверждена указом президента в июне 2006 года. По данным ГУ МВД по вопросам миграции, в 2023 году в органы МВД и МИДа обратилось 63,6 тыс. соотечественников. Из них 55,4 тыс. человек получили свидетельства об участии в программе, а приехали в Россию и встали на учет в органах МВД всего 45,1 тыс. человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Переселение откладывается».