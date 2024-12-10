Власти Великобритании осознают ответственность за гибель Дон Стерджес, но признавать этот факт не намерены, заявили в российском посольстве в Лондоне. Там напомнили, что британцы так же уклонились от сотрудничества с Москвой в расследовании схожего инцидента со Скрипалями и обвинили Британию в стремлении «спрятаться за завесой антироссийских выдумок».

«В изложенных объяснениях обнаруживаются новые нестыковки... Нет ни малейших сомнений, что в конечном счете, опираясь на уже имплантированные с помощью СМИ мифы, власти добьются квазисудебного "подтверждения" политической версии произошедшего»,— сказано в комментарии дипмиссии в связи с окончанием общественных слушаний.

Публичные слушания по делу о смерти 44-летней Дон Стерджес начались в октябре. Женщина отравилась неизвестным веществом в июле 2018 года — через несколько месяцев после того, как тем же, как считают в Лондоне, нервно-паралитическим веществом отравились Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские правоохранительные органы расследуют смерть Стерджес как убийство.

На слушаниях по делу ранее были зачитаны показания Сергея Скрипаля, который высказал предположение о причастности России к покушению на него. Он подчеркнул, что у него нет доказательств этой версии. Российская сторона неоднократно отвергала обвинения Великобритании в причастности к отравлению Скрипалей.