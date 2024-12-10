Истребители F-35 Нидерландов сопроводили российские самолеты над Балтикой

Два истребителя F-35 боевой авиации Нидерландов дважды поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов над Балтийским морем. Об этом сообщили в нидерландском Минобороны. С декабря по март 2025 года воздушное пространство НАТО над Эстонией патрулируют ВВС Нидерландов в составе четырех истребителей F-35.

В ведомстве рассказали, что в первый раз голландские летчики зафиксировали над нейтральными водами неизвестные самолеты. Позднее их идентифицировали как военно-транспортный Ан-72 и самолет-разведчик Су-24. Было принято решение о сопровождении. Во втором случае ВВС Нидерландов зафиксировали полет самолета-разведчика Ил-20.

В российском Минобороны неоднократно заявляли, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) проводятся в соответствии с международными правилами.