Мужчина отсудил у бывшей жены 10 тыс. руб. за страдания от оскорблений в чате

Кировский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск местного жителя Антона к бывшей супруге Елене. Мужчина подал на бывшую жену в суд за то, что та оскорбляла и унижала его в переписке в мессенджере WhatsApp. Истец требовал с женщины 100 тыс. руб., однако суд взыскал с Елены только 10 тыс. руб., передает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции города.

На суде истец пояснил, что развелись они с бывшей женой из-за испортившихся отношений. Согласно сообщению пресс-службы, женщина в переписке сравнивала бывшего мужа «с животным, гомосексуалом, человеком с врожденными дефектами, а также с алкоголиком и наркоманом». «Истец страдал»,— говорится в публикации пресс-службы. Уточняется, что подобная переписка между бывшими супругами продолжалась долго.

В свою очередь, Елена заявила, что подобная манера общения для ее бывшего супруга привычна, а потому он, по ее мнению, не мог испытывать нравственные страдания. Если бы это было правдой, добавила женщина, он мог просто перестать общаться с ней. «Суд почитал переписку, открыл словари Ушакова и Ожегова, увидел, например, что "урод" — это человек, некрасивый до безобразия, и взыскал с Елены в пользу бывшего мужа 10 000 рублей»,— говорится в сообщении пресс-службы.