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Более 70% квартир на первичном рынке Сочи не покрываются страховкой по эскроу

В 2024 году эксперты наблюдают резкое увеличение доли квартир на первичном рынке в Сочи, стоимость которых превышает лимиты обязательной страховки по эскроу, составившей 10 млн руб. Как сообщает РБК Недвижимость со ссылкой на данные аналитиков платформы bnMAP.pro, эта проблема затрагивает 72% объектов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За последние пять лет стоимость жилья в Сочи, а также в других крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, значительно возросла. Сегодня средняя цена однокомнатной квартиры в Сочи составляет 15,8 млн руб., что означает, что страховка покроет 62,4% стоимости. Для двухкомнатной квартиры, цена которой достигает 23,6 млн руб., страховые выплаты составляют лишь 42,4%. В случае трехкомнатных квартир стоимостью 33,8 млн руб. покрытие составляет только 29,6%.

Центробанк России рассматривает возможность увеличения суммы страховых выплат до 30 млн руб. Это изменение могло бы решить проблему для большинства покупателей, уточняют аналитики платформы. Однако стоит отметить, что в Сочи наблюдается и высокая доля объектов с ценой выше 30 млн руб. — около 26,3% от общего числа новостроек.

Кроме того, жилье стоимостью свыше 30 млн руб. есть и в других городах России, таких как Владивосток, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Но в этих регионах такие объекты составляют менее 1% от общего объема предложения на первичном рынке.

Мария Удовик

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