Группа ФИНГО будет развивать сотрудничество с Беларусью

Представители группы ФИНГО, российского поставщика инновационных решений в газоочистке, посетили Беларусь для укрепления сотрудничества с местными предприятиями. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в группе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославская делегация в Республике Беларусь

Фото: группа ФИНГО Ярославская делегация в Республике Беларусь

Фото: группа ФИНГО

Визит делегации из Ярославской области включал ознакомление с белорусским ассортиментом продукции и проведение переговоров о возможном партнерстве. Одним из ключевых событий поездки стало VIII заседание совместной рабочей группы, направленной на развитие сотрудничества между Беларусью и Ярославской областью. В составе делегации были представители промышленности и сельскохозяйственного комплекса региона, которые уже поставляют в Беларусь двигатели, комплектующие для машиностроения, лакокрасочную продукцию и товары АПК.

Министр промышленности Ярославской области Александр Ольхов отметил, что программа развития сотрудничества показывает положительные результаты.

«Сегодня машиностроительные предприятия региона тесно сотрудничают с белорусскими заводами, поставляя им двигатели и комплектующие. Мы заинтересованы в расширении и поиске новых направлений для партнерства. Хочется выразить надежду на то, что количество ярославских и белорусских предприятий, которые выбрали путь долгосрочного и плодотворного сотрудничества будет увеличиваться»,— сказал господин Ольхов.

Исполнительный директор группы ФИНГО Виталий Балов добавил, что тема технологического суверенитета актуальна для обеих стран. Он отметил значительное пространство возможностей для наращивания промышленного потенциала и создания конкурентоспособных продуктов в сфере экологии.

«Наши газоочистные фильтры уже установлены на белорусских производственных площадках. Сейчас очень важно расширять наше сотрудничество, развивая передовые технологии, благодаря совместной работе с предприятиями дружественного государства. Мы благодарим правительство Ярославской области за то, что оно оказывает содействие в этом важном вопросе»,— сказал Виталий Балов.

По данным таможенной статистики за 2023 год, объем товарооборота Республики Беларусь с Ярославской областью увеличился на 23% по сравнению с 2021 годом. В этом году подписана новая программа двустороннего сотрудничества.

Антон Голицын