Дмитрий Артюхов: западные санкции повлияли на инвестиционные проекты Ямала

Санкции стран Запада повлияли на крупные инвестиционные проекты Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), заявил губернатор Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии. «На развитие региона напрямую это не влияет, не сбивает нас с намеченных планов. На развитие отраслей, которые являются фундаментом нашей экономики, это накладывает большие ограничения, сложности, но это стимулирует правильную внутреннюю работу»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Господин Артюхов отметил, что в первую очередь санкции повлияли на финансовую инфраструктуру. «Невозможно провести платеж, а если проводишь, то его можно отследить, и проблемы начинаются у участников всей этой цепочки, но на это все ищутся ответы. Мы видим, как развиваются альтернативные средства платежа, они еще не набрали такой объем, но это все произойдет в ближайшее время»,— заверил губернатор.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что после ввода санкций ряд отраслей на Ямале, которые «канули в лету, сегодня восстанавливаются». «Требуется серьезная работа науки, производств, не все идет гладко, но эта работа делается, есть результаты»,— сказал глава округа.

Губернатор отметил, что ЯНАО остается одним из главных «энергоцентров мира». «Даже если мы испытываем текущие сложности, может они чуть у нас затягиваются, очевидно, что в долгом забеге Ямал безальтернативный центр мировой энергетики»,— подчеркнул господи Артюхов. Глава округа добавил, что развитие искусственного интеллекта и современных технологий приведет к увеличению потребления энергоресурсов в мире. «Человечество стоит на пороге изменений, чтобы это все происходило и набирало обороты, для всего нужна энергия: для многочисленных серверов, которые обрабатывают огромные потоки информации, им нужен надежный источник снабжения»,— пояснил он.

Василий Алексеев, Салехард