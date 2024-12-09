Российское военное присутствие в Сирии

По соглашению от 1971 года о базировании объектов ВМФ СССР в сирийском порту Тартус находится 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ, входящий в состав Черноморского флота. В 2010–2012 годах на базе проведена модернизация, которая позволила заходить в Тартус тяжелым кораблям. В июне 2013 года в Средиземном море было сформировано постоянное оперативное соединение ВМФ РФ. 3 декабря 2024 года Минобороны сообщало об учениях в восточном Средиземноморье с участием 10 кораблей и судов обеспечения.

26 августа 2015 года Россия и Сирия подписали бессрочное соглашение о нахождении в стране российской авиационной группы. Она была размещена на аэродроме Хмеймим в провинции Латакия и стала основной площадкой для российской военной операции в Сирии, начавшейся 30 сентября того же года. Для управления авиагруппой создана группировка войск (сил) ВС РФ в Сирийской Арабской республике. В конце 2015 года она была усилена системой ПВО, к охране были привлечены подразделения военной полиции. Участие в наземных операциях также принимали силы специальных операций и инженерные войска.

Изначально авиационная группировка ВКС РФ включала 32 самолета (бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25, истребители Су-30) и 17 вертолетов (Ми-24 и Ми-8 АМТШ). Группировка пополнялась новыми вертолетами Ми-35М и истребителями Су-35С.

14 марта 2016 года в связи с выполнением боевых задач на территорию России была выведена основная ударная часть группировки ВКС РФ. 11 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин лично посетил Хмеймим, где объявил о выводе российской группировки из Сирии. Однако часть ее все же сохранила присутствие в стране.

В 2022 году Минобороны РФ сообщало об участии военной полиции ВС РФ в патрулировании сирийской-турецкой границы. Сирийской правительственной армии активную помощь оказывали российские военные советники.

Официальных данных о составе и численности оставшейся в Сирии российской группировки Минобороны не приводит, но в ноябре 2024 года военное ведомство сообщало об участии в учениях в Сирии истребителей-бомбардировщиков Су-34, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, вертолетов Ка-52 и Ми-8 АМТШ-В ВКС России.