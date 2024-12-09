Эксперты прогнозируют рост нагрузки на энергосистему Ростовской области

Нагрузка на энергосистему регионов Юга России будет расти вследствие роста средней температуры и количества жарких дней. Об этом РБК Ростов сообщил в ходе саммита «АгриФуд Россия 2024», который прошел в Ростове-на-Дону, заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, дефицит ресурса будет выражаться в нехватке мощностей и веерных отключениях электроэнергии. Ученый констатирует, что на юге страны растет количество дней с температурой выше +30 градусов и выше 0 градусов. «Мощность электростанций, тепловых и атомных, имеет обратную зависимость от температуры окружающего воздуха. Чем выше температура окружающего воздуха, тем меньше будет электроэнергии на таких типах станций»,— говорит господин Чернокульский.

Он также отмечает, что летом нагрузка на сети растет по причине работающих кондиционеров, а при условии ремонта на станции или перегрузки оборудования, аномальная жара приводит к веерным отключениям электричества.

Василий Хитрых