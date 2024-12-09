В Свердловской области на два месяца закрыли кафе «Успех» из-за антисанитарии

На ул. Розы Люксембург в Новой Ляле (Свердловская область) из-за антисанитарии на два месяца закрыли кафе «Успех», сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Во время проверки ведомство выявило ряд нарушений, в том числе несоблюдение сроков и условий хранения продуктов питания, отсутствие ежедневного осмотра работников и значительное количество насекомых. Серовский отдел Управления Роспотребнадзора составил протокол о временном запрете деятельности кафе на 60 суток.

Напомним, ранее в Екатеринбурге на Шарташе приостановили деятельность кафе «Каспий» на 40 суток. У кафе отсутствовало меню и технологические карты.

Ксения Тарских