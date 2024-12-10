К концу текущего года индекс промышленного производства в Чувашской Республике может составить около 117% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил министр промышленности и энергетики республики Сергей Лекарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам 2024 года рост индекса промпроизводства Чувашии ожидается на уровне 117%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По итогам 2024 года рост индекса промпроизводства Чувашии ожидается на уровне 117%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Чувашской Республике за первые десять месяцев 2024 года индекс промышленного производства составил 116%, что является лучшим показателем в Приволжском федеральном округе и превышает среднероссийский уровень — 104,4%.

Основной вклад в рост дали обрабатывающая промышленность, машиностроение, электротехника и химическая отрасль. В Чувашии индекс роста обрабатывающей промышленности достиг 117,8%, что также является наивысшим показателем в Поволжье.

Влас Северин