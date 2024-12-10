По итогам 2024 года рост индекса промпроизводства Чувашии ожидается на уровне 117%
К концу текущего года индекс промышленного производства в Чувашской Республике может составить около 117% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил министр промышленности и энергетики республики Сергей Лекарев.
По итогам 2024 года рост индекса промпроизводства Чувашии ожидается на уровне 117%
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В Чувашской Республике за первые десять месяцев 2024 года индекс промышленного производства составил 116%, что является лучшим показателем в Приволжском федеральном округе и превышает среднероссийский уровень — 104,4%.
Основной вклад в рост дали обрабатывающая промышленность, машиностроение, электротехника и химическая отрасль. В Чувашии индекс роста обрабатывающей промышленности достиг 117,8%, что также является наивысшим показателем в Поволжье.