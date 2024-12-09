«Интерфакс»: в ГД отложили ратификацию беспошлинного вывоза товаров в Абхазию

Совет Госдумы решил перенести на более поздний срок ратификацию протокола к соглашению с Абхазией о режиме торговли товарами. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Изначально планировалось рассмотреть вопрос ратификации 11 декабря.

Действующее соглашение было подписано 16 июля в Грозном. Сейчас Россия не взимает таможенные пошлины за ввоз товаров из Абхазии, а Абхазия — за ввоз из России. Однако объемы беспошлинного вывоза из России в Абхазию бензина, дизельного топлива, битума и пропана устанавливаются ежегодно. Если эти объемы превышаются, применяется стандартная ставка таможенной пошлины.

В начале ноября правительство внесло в Госдуму поправки к соглашению с Абхазией. Поправками предлагается расширить список товаров, вывозимых из России без таможенных пошлин в период с 27 июля по 31 декабря текущего года.

В середине ноября в Абхазии прошли протесты на фоне планов депутатов ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. Требования протестующих свелись к отставке президента Аслана Бжании. Он покинул свой пост, выборы пройдут в феврале. 3 декабря большинство в парламенте проголосовало против ратификации договора с Россией.

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