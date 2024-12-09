Во вторник в Черноземье будет облачно, без осадков, от -6°С до 0°С

В большинстве регионов Черноземья во вторник, 10 декабря, ожидается облачная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от -6°С до 0°С. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В Белгороде ближайшей ночью ожидается облачная погода при -1°С, без осадков. Днем — облачность, выпадут осадки, температура составит 0°С.

В Воронеже в течение суток прогнозируется облачность, без осадков. Температура составит от -2°С до -1°С.

В Курске ночью будет облачно при -1°С, без осадков. Днем временами ожидаются небольшие осадки, погода будет облачной при -1°С.

В Липецке температура за сутки составит от -4°С до -1°С. В течение суток прогнозируется облачность, осадки не ожидаются.

В Орле температура составит -1°…0°С. В течение суток погода будет облачной, без осадков.

В Тамбове ночью прогнозируется облачность при -6°С, без осадков. Днем потеплеет до -2°С, ожидается переменная облачность, без осадков.

Анастасия Колпачева