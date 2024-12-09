«Аэрофлот» планирует возобновить рейсы из Нового Уренгоя летом 2025 года

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить рейсы из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ — ЯНАО) летом 2025 года. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов во время прямой линии, передает корреспондент «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«"Аэрофлот" сейчас ушел из Нового Уренгоя. Звучит желание вернуться в высокий летний сезон. Количество пассажиров значительно выше, соответственно заработки надежнее и выше»,— рассказал господин Артюхов. По его словам, «Аэрофлот» перевозил около 160 тыс. человек в Новом Уренгое. Из-за его ухода власти экстренно запустили новые рейсы авиакомпании «Ямал».

«Мне кажется, это связано больше с общими процессами, которые происходят в авиации, с необходимостью концентрировать самолеты на других направлениях»,— объяснил уход «Аэрофлота» Дмитрий Артюхов. Он добавил, что перед прекращением рейсов авиакомпания потребовала от городского аэропорта двухкратного снижения тарифов.

Виталий Красиков, Василий Алексеев, Салехард