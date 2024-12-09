Махинации подкрепили взяткой

Феодосийский городской суд отправил на восемь лет в колонию строгого режима бывшего главу администрации города Андрея Лебедева, признав его виновным в серии коррупционных преступлений. Пробыв в кресле мэра менее года, чиновник, как установил суд, провернул ряд сделок с муниципальной землей, нанеся ущерб городу на 72 млн рублей. Кроме того, он вымогал и получил крупную взятку, а также вместе со своей сообщницей обманул местного жителя, желающего помочь беженцам, и оставил его без дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава администрации Феодосии Андрей Лебедев

Фото: feo.rk.gov.ru Экс-глава администрации Феодосии Андрей Лебедев

Фото: feo.rk.gov.ru

Как сообщили в прокуратуре Крыма, Андрей Лебедев был задержан правоохранительными органами в январе 2023 года, через несколько месяцев после отставки с поста главы администрации Феодосии, который он занимал менее года. Экс-чиновнику предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, а также сопряженном с вымогательством получении взятки (п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Лебедев, будучи главой администрации Феодосии, с декабря 2021 по апрель 2022 года давал своим подчиненным незаконные поручения о подготовке договоров купли-продажи пяти муниципальных земельных участков по заниженной цене, а также постановлений о бесплатной передаче их в собственность.

Таким образом, отмечают в прокуратуре Крыма, он причинил ущерб городскому бюджету на 72 с лишним миллиона рублей.

Экс-мэр, сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах, долго отрицал вину, настаивая на законности всех сделок. По его словам, в Феодосии действовал особый порядок, принятый местным горсоветом, который при соблюдении ряда условий разрешал выкуп участков за 20% от рыночной стоимости.

Следующий эпизод в уголовном деле бывшего чиновника был связан с взяткой в 100 тыс. рублей, которую он требовал и получил от местного бизнесмена за прекращение проверки администрации города, выявившей серьезные нарушения в его предпринимательской деятельности.

Помимо этого, по данным следствия, Андрей Лебедев лично убедил одного местного жителя, который очень желал помочь беженцам из новых территорий РФ, оформить дом на свою сожительницу, выдав ее за одинокую многодетную мать.

Феодосийский городской суд с учетом позиции гособвинителя приговорил экс-мэра города к восьми годам колонии строгого режима.

Его сожительницу признали пособницей преступлений, назначив наказание в виде четырех лет колонии общего режима, отбывать которое она будет после достижения ее ребенком возраста 14 лет.

Напомним, в декабре 2015 года в Феодосии задержали действующего мэра Дмитрия Щепеткова и его зама Макара Макарова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Весной 2018 года суд приговорил Дмитрия Щепеткова к восьми годам лишения свободы и штрафу в 42 млн рублей. Спустя три года он освободился по УДО.

Александр Дремлюгин, Симферополь