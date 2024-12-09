«Борьбу за ресурсы никто не отменял»

В Кремле подтвердили факт предоставления политического убежища Башару Асаду и его семье. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такое решение могло быть принято только лично Владимиром Путиным. При этом глава государства не планирует в ближайшее время встречаться с бывшим сирийским лидером. Также неизвестно место его проживания. Наряду с темой передачи власти в мире вспомнили о глобальном проекте строительства газопровода через сирийскую территорию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Асад, отказавшись от стройки, в свое время помог своему союзнику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Пока цивилизованный мир пытается осознать, что же все-таки произошло в Сирии, российская прогрессивная общественность переключилась на тему обширной собственности, которой якобы владеет семья Башара Асада в России и, в частности, в Москве. Сложно здесь что-то утверждать, однако можно предположить, что прозябание в нищете бывшему президенту точно не грозит. Хотя, как говорится, как знать. Лучше на этот счет не зарекаться.

Впрочем, есть еще один интересный аспект, который также можно предложить к обсуждению. Речь идет о масштабном проекте газопровода, который позволил бы поставлять газ Ближнего Востока в Европу, минуя российскую территорию. Есть такое мнение, что гражданская война в Сирии 2011 года началась в том числе и поэтому. В любом случае деньги так или иначе присутствуют в любом противостоянии, куда без них. А здесь деньги немалые, плюс стратегическая задача борьбы за энергетическую независимость Старого Света. Смысл в том, чтобы протянуть трубу от месторождений Катара и, возможно, Ирана через сирийскую территорию, дальше через Турцию на европейский континент. Асада настойчиво просили и даже уговаривали, но он отказывался. Однако в 2012 году он якобы договорился с Ираном поставлять газ на Запад, но через Ирак, минуя Турцию.

Понятно, что Реджеп Тайип Эрдоган — один из главных заинтересованных — не мог обрадоваться данному факту. Что касается России, ей не выгоден ни тот ни другой вариант. В итоге Асад в 2016 в году все опроверг, мол, никто к нему не обращался, и никакого проекта газопровода не существует.

Тем не менее нельзя исключать, что об этой истории в ближайшее время вспомнят. Тем более что это даст возможность привлечь инвестиции, а новой власти поможет отвлечься от войны и начать зарабатывать. Причем не только сирийцам, но и Турции, которая не прочь стать большим газовым хабом, и не только для российского топлива.

В общем и целом для Москвы это не очень приятный вариант развития событий. Новая реальность возникает в мире, в том числе и в экономике. Борьбу за ресурсы также никто не отменял. Впрочем, кажется, что Асад пусть отчасти, но помог России в газовом вопросе. Так что, наверное, заслужил благодарность в виде комфортной жизни в столице российской.

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