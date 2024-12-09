За неделю в Черноземье произошло 154 пожара, 13 человек погибли

За минувшую неделю в Черноземье произошло как минимум 154 пожара, в результате которых погибли 13 человек. Это следует из сообщений региональных главков МЧС.

В Белгородской области зафиксировано 30 пожаров, 13 из которых произошли в жилых помещениях. В результате возгораний в частных домах в Губкине и Алексеевке погибло два человека. Подразделения МЧС 25 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники уничтожили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В Воронежской области произошло 34 пожара, погибло шесть человек. Пожарные эвакуировали девять человек. Взрывотехники два раза уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Подразделения МЧС шесть раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

В Курской области спасатели потушили 23 пожара. Подразделения МЧС 30 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, а также 100 раз выезжали по тревоге. О погибших и пострадавших не сообщается.

В Липецкой области зафиксировано 24 пожара, погиб один человек. Кроме того, спасатели шесть раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

В Орловской области также отмечено 24 возгорания. Погибло два человека, еще шесть были спасены и 11 эвакуированы. Подразделения МЧС 45 раз привлекались к помощи населению.

В Тамбовской области произошло 19 пожаров. Два человека погибло и одного удалось спасти. Спасатели 16 раз привлекались к ликвидации последствий дорожных аварий.

Неделей ранее в Черноземье ликвидировали как минимум 168 пожаров, в результате которых погибли шесть человек.

Анастасия Колпачева