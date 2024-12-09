В городе-спутнике Нововоронежской АЭС открылся первый семейный коворкинг-центр

В Нововоронеже на базе «Культурно-досугового центра» прошло торжественное открытие семейного коворкинг-центра «ИдеяЛаб». В нем будет функционировать нововоронежский «Добро.Центр», направленный на развитие волонтёрского движения.

Фото: Управление коммуникаций НВ АЭС

Автором идеи создания такого центра выступила художественный руководитель Дворца культуры, руководитель Добро.Центра «Волонтеры культуры» и член Молодежного совета Фонда «АТР АЭС» от города Нововоронежа Евгения Васильева.

Проект реализовали на средства двух грантов – в результате побед в открытом конкурсе социально значимых проектов Фонда «АТР АЭС» и во Всероссийском конкурсе молодежных проектов Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь).

В торжественном открытии приняли участие представители молодёжных движений, общественных организаций, администрации города Нововоронежа.

«Мы рады, что благодаря гранту смогли реализовать эту инициативу. Наши социальные проекты открывают новые возможности для жителей города. Особенно важно, что коворкинг-центр открывается в Год семьи, ведь в Нововоронеже много инициативных молодых семейных пар. Теперь мы сможем объединять усилия, генерировать и воплощать в жизнь разнообразные идеи и реализовывать потенциал активных горожан», – рассказала Евгения Васильева.

На средства грантов выполнен капитальный ремонт двух пустых и невостребованных до этого времени помещений площадью 74 кв. метра. Их оснастили оборудованием и мебелью для проведения образовательных и досуговых мероприятий, направленных на всестороннее развитие жителей города и укрепление традиционных семейных ценностей.

«Проект в основном направлен на активные семьи города, но доступен для всех слоев населения вне зависимости от возраста», – подчеркнул глава города Нововоронеж, заместитель директора Нововоронежской АЭС Николай Нетяга.

В рамках проекта уже запланированы образовательные и познавательно-развлекательные мероприятия, которые будут организовывать волонтеры «Добро.Центра». В свободное от мероприятий время коворкинг-центр будет открыт для всех желающих.