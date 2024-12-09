Больше 2,5 тысяч луганских предпринимателей выбрали Сбер для ведения бизнеса

За 5 месяцев работы Сбера в Луганской Народной Республике более 2,5 тысяч местных предпринимателей зарегистрировали бизнес и открыли счёт в этой кредитно-финансовой организации, сообщили в пресс-службе банка. Это клиенты как крупного, так и малого бизнеса, а также индивидуальные предприниматели. Среди них сетевые супермаркеты, компании агросектора, промышленности и другие.

Услуги банка для юридических лиц стали доступны предпринимателям Луганской Народной Республики в июне этого года. Они могут открыть расчетный счет, получить ключ с универсальной электронной подписью для работы с органами государственной власти, пользоваться расчетно-кассовым обслуживанием, воспользоваться онлайн-сервисом ведения бухгалтерии, юридической поддержкой и другими. Как проводник мер господдержки, банк также предлагает корпоративным клиентам в ЛНР льготные программы в соответствии с госпрограммой социально-экономического развития в новых регионах.

По словам управляющего Луганским отделением Сбера Александра Колонцова, стимулирование развития бизнеса на территории Республики является одной из приоритетных задач. Для ее решения большой набор финансовых и нефинансовых решений собраны на единой платформе «СберБизнес». «Мы стремимся создать максимально комфортные условия для предпринимателей, чтобы они могли сосредоточиться на своих главных целях и достигать новых высот в бизнесе», отметил он.