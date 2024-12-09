Фонд Still Art вновь наградил фотографов моды

Подведя итоги четвертого года грантовой программы, направленной на поддержку и развитие fashion-фотографии в России, фонд Still Art присудил главный приз Дамиру Жукенову. Ему вручили памятную статуэтку, созданную художницей Алисой Спотс. Победитель получил право организовать в пространстве Мультимедиа Арт Музея (МАMM) персональную выставку под кураторством директора музея Ольги Свибловой, а также выпустить авторский альбом. В этом году в качестве специального приза фондом впервые был анонсирован сборный вернисаж для нескольких авторов, которые привлекли особое внимание экспертов в процессе портфолио-ревью и голосования. Эта выставка также пройдет в МАММ.

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Нина Никифорова