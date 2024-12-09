Правительство увеличило квоту поставок газа с «Сахалина-2»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении квоты поставок газа с проекта «Сахалин-2» в 2024 году на 140 млн куб. м, далее — на 200 млн куб. м. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление правительства.

Изначально квота составляла 1 млрд куб. м на период с 2024 по 2030 год. Сейчас она выросла до 1,14 млрд куб. м в 2024 году и планируется увеличить ее еще на 20% — до 1,2 млрд куб. м с 2025 года.

Проект «Сахалин-2» включает освоение Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на сахалинском морском шельфе. На юге острова в Пригородном в 2009 году был введен в эксплуатацию завод сжиженного природного газа (СПГ). Он достиг полной мощности в 2010 году — 9,6 млн тонн СПГ в год. После оптимизации производительность увеличилась на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год. В 2023 году оператор проекта ООО «Сахалинская энергия» произвел более 10 млн тонн СПГ.

Сжиженный природный газ за последние 15 лет стал для России одним из стратегически важных видов экспортной продукции, объемы производства которой планируется активно наращивать. По итогам 2024 года поставки СПГ за рубеж вырастут на 14%, до 38 млн тонн, прогнозировал вице-премьер Александр Новак.

Подробнее о «Сахалине-2» — в материале «Ъ» «Вектор на Сахалин».