Бизнесменам пригрозили конфискацией

У бизнесменов, осужденных за растрату или другую мошенническую деятельность, могут начать конфисковывать имущество. Проект федерального закона разработал Следственный комитет, сообщил его глава Александр Бастрыкин в интервью агентству «РИА Новости». Он уточнил, что такую меру стоит применять, если мошенничество совершалось с использованием служебного положения, организованной группой, в крупном размере. Сейчас конфисковать имущество возможно, если преступник получил его, совершив убийство, похитив человека или злоупотребив должностными полномочиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К каким последствиям для бизнеса приведут поправки? Управляющий партнер Criminal Defense Firm Алексей Новиков говорит, что это ускорит процесс изъятия имущества и обращения его, например, в доход государства: «Основной замысел заключается в пополнении казны, поскольку действительно именно бизнес в основном подвергается уголовному преследованию по таким статьям, как мошенничество, присвоение, растрата. Тем не менее это вряд ли изменит ситуацию. Уже много лет в практике следственных органов активно используется такой институт, как арест имущества. То есть на этапе предварительного следствия, еще в самом начале, следователь обязан предпринимать исчерпывающие меры к установлению предмета, объекта хищения, а также применять обеспечительные меры, дабы это имущество было возвращено потерпевшим. В основном потерпевшими здесь признается либо государство, либо, если идет какой-то корпоративный конфликт, противоположная сторона.

Новация, которую предлагает Следственный комитет, просто заканчивает эту мысль. И после ареста имущества и признания человека или группы лиц виновными, если установлено, что деньги были действительно добыты преступным путем, с учетом привносимого им предложения, это имущество будет у человека или у группы лиц изыматься. Что касается болезненности, да, безусловно, тот факт, что и нажитое добросовестным путем, законным образом имущество может быть конфисковано, существенно будет довлеть над людьми, находящимися под уголовным преследованием. По сути, если мы говорим про крупный бизнес, то человек по результатам уголовного преследования в случае признания его виновным может остаться без последних средств на существование».

По словам собеседников “Ъ FM”, самые частые экономические статьи, которые используют против бизнеса, это мошенничество, присвоение и растрата, а также злоупотребление полномочиями. Конфискация имущества по новым составам может причинить больше вреда, чем пользы, отметил управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов: «Никто не говорит о том, что имущество, которое было получено преступной деятельностью, не нужно конфисковывать. Но по делам, которые позволяют привлекать коммерсантов, предпринимателей к ответственности, всегда есть риск, что применение данной статьи расширится, и, в частности, будут конфискованы расходы от этого имущества.

В данном случае, если речь идет о том, что некий коммерсант незаконным, по мнению следствия и суда, образом получил в результате мошеннических действий, например, в отношении государственного имущества при приватизации какой-то актив, то потом доходы, полученные за какой-то неопределенный срок от этого имущества, также будут подлежать конфискации. То есть, по сути, у некоего предпринимателя можно будет отобрать буквально все. Ужесточение данной нормы, конечно, чрезмерно. Боюсь, что это будет использовано только во вред предпринимателям».

Важно, чтобы интересы бизнеса, пострадавшего от мошеннических схем, также защищались, и не все конфискованное имущество обращалось в пользу государства, отметил правозащитник Александр Хуруджи: «Есть определенный риск перекоса, все-таки это экономическая статья, экономический состав, тем более самый распространенный при преследовании бизнеса. Как правило, всегда есть потерпевший. И приоритет его интересов всегда был во главе угла. То есть все понимали, что если тебя ограбили мошенники, то юридически можно защититься не только через арбитражный суд, но и в уголовной плоскости.

Если будет конфискация, важно, чтобы приоритет взыскания денежных средств потерпевшим с признанного виновным остался. В противном случае экономический цикл не замкнется, то есть деньги выбыли из оборота одного, допустим, предпринимателя в адрес другого незаконно. А потом вместо того, чтобы вернуться к этому бизнесмену, который вместе с тем еще потратит деньги на адвокатов, юристов, и вместо этого он не получит денежных средств, а эти средства будут конфискованы. Государство в этой ситуации, безусловно, выигрывает.

Данный законопроект должен быть широко и открыто обсуждаться с представителями бизнес-объединений. Очень высоки риски перекосов от использования этих новшеств в законе в рейдерских схемах».

По словам главы следственного комитета, законопроект о конфискации имущества в случае мошенничества и растраты концептуально поддержали «заинтересованные органы государственной власти и правоохранительного блока».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова